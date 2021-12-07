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Мишустин заявил, что в ситуации с "омикроном" надо быть готовыми к любому сценарию

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе был отмечен в 11 регионах России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин; он также призвал быть готовыми "к любому сценарию" в связи с появлением нового штамма "омикрон".

"Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной. По данным за прошлую неделю, рост заболеваемости отмечен в 11 регионах. Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он добавил: "Пока нет полной ясности, как он (штамм "омикрон" - ИФ) повлияет на общую картину, надо быть готовыми к любому сценарию".

"Безусловно, нужно время, чтобы понять, насколько опасен новый штамм. Сейчас важно сосредоточиться на выявлении коронавируса. Нужно наращивать тестирование, чтобы своевременно обеспечить лечение заболевших и прервать цепочки заражения", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что по поручению президента РФ правительство завершает подготовку обновленного плана действий. "Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса, включает не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан", - сказал глава правительства РФ.

Он подчеркнул, что в рамках дополнительных мероприятий правительство будет работать по нескольким направлениям. Прежде всего, отметил Мишустин, необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения коронавируса в Россию, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции.

"Продолжим поддерживать готовность инфраструктуры здравоохранения по всей России. Кроме того, с учетом международного опыта будут актуализированы временные методические рекомендации по лечению больных коронавирусом", - сказал премьер.

Хроника 09 января 2020 года – 07 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус

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