Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки

Она призвала путешественников следить за возможным ухудшением здоровья и чаще делать тесты

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ПЦР-тестирование может не определить штамм коронавируса "омикрон" в первые сутки после заражения, в этом особенность штамма, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Она подтвердила, что пока в России подтверждены два случая заражения этим штаммом по результатам секвенирования, продолжается еще ряд исследований.

С 26 ноября в пунктах пропуска на границе были обследованы более 5 тысяч пассажиров, прилетевших из стран, которые признаны неблагополучными с точки зрения распространения "омикрона", отметила Попова и добавила, что в первые сутки эти люди "практически не дают положительных тестов" на коронавирус.

"И только начиная со вторых суток, появляются 2-6-8 человек, которые каждый день прибавляются к общему количеству уже госпитализированных", - добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее было объявлено, что положительные анализы на COVID-19 получили десять россиян, вернувшихся с 3 по 5 декабря в Россию из ЮАР.

Попова добавила, что сейчас "омикрон" нашли уже почти в 50 странах. "Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент", - заверила она.

"Хочу обратиться ко всем путешественникам, возвращающимся в Россию. Даже если первые тесты, которые вы сдаете, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью, и контролировать любое его ухудшение. И не постесняться сдать тест еще раз там, где видите риски", - заявила глава Роспотрнебнадзора.