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Главы думских фракций обсудят QR-коды с Голиковой на следующей неделе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова на следующей неделе обсудят с думскими фракциями законопроекты о QR-кодах для посещения общественных мест и для авиа- и железнодорожного транспорта.

Обсуждения начнутся с понедельника 13 декабря.

"Первая встреча состоится с утра с фракцией "Единая Россия" и далее во всех фракциях", - сказал спикер палаты Вячеслав Володин. Он пообещал принять участие в соответствующем заседании фракции единороссов.

Спикер также пообещал изучить комментарии, которые оставили под его постом о QR-кодах в Телеграм, он заверил, что не считает комментаторов ботами. Он получил больше 700 тысяч отзывов к посту, его запись просмотрели больше миллиона раз.

"Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь", - сказал Володин журналистам.

В ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта - о введении доступа ко QR-кодам в общественные места (№ 17357-8) и о допуске пассажиров по таким кодам на междугородние и международные железнодорожные и авиарейсы (№ 17358-8). Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Сейчас эти инициативы находятся на согласовании в регионах.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова правительство Госдума коронавирус Минтранс Минздрав Роспотребнадзор Вячеслав Володин

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