Мосгордума не будет давать отзыв на законопроекты о введении QR-кодов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Столичные парламентарии скорее всего не будут рассматривать федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах; эти законопроекты, по словам представителей фракций в Мосгордуме, не рассматривались на комиссиях и пока вноситься для рассмотрения не будут.

Как сообщили "Интерфаксу" представители КПРФ, законопроекты по QR-кодам поступили пару недель назад, фракция подготовила отрицательный отзыв, однако "рассматривать законопроект депутаты Мосгордумы, судя по всему, не будут".

"На обсуждение, на пленарное заседание, проект не вносился, и, строго говоря, у нас сроки истекают. У нас последний срок предоставления в Госдуму - 14 декабря, а у нас следующее заседание - 15-го числа, то есть уже по срокам не проходим. Скорее всего, отзыва не будет", - сказал "Интерфаксу" секретарь московского городского комитета КПРФ по организационно-партийной работе Павел Тарасов.

При этом он уточнил, что от региона отзыв на законопроекты может дать "не только Дума, но и мэр, и, если Мосгордума отзыва не даст, а мэр даст положительный отзыв, будет считаться, что субъект дал положительный отзыв".

Руководитель фракции партии "Яблоко" Максим Круглов сообщил "Интерфаксу", что законопроекты для рассмотрения депутатам не поступали. По его сведениям, Мосгордума их рассматривать не будет.

Руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Магомет Яндиев в разговоре с "Интерфаксом" также подтвердил, что законопроекты не рассматривались. "Пока документ в легальной плоскости не появлялся, на комиссиях не рассматривался. Разговоров на эту тему не было (...) Завтра у нас заседания думы не будет. В другой день - тоже, до 15-го числа заседаний не будет. Следовательно, внесения и рассмотрения (законопроектов) не будет", - сказал Яндиев.

Он напомнил, что "эсеры" уже высказывались о законопроектах и могут подготовить отрицательный отзыв, если он потребуется.

Член фракции "Единая Россия" Александр Семенников в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что у него нет информации о том, когда могут быть рассмотрены законопроекты. При этом он отметил, что отзыв Мосгордумы на федеральные законопроекты не является обязательным.

Ранее правительство РФ внесло в Государственную Думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.