Один из комитетов Думы поддержал выдачу QR-кодов по антителам

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал идею выдачавать QR-коды не только о вакцинации, перенесенному COVID-19 или по результатам ПЦР-тестов, но и по результатам анализа на количество антител к новой коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в отзыве комитета на правительственный законопроект о введении QR-кодов.

Депутаты полагают, что "наличие у обладающих сертификатами привитых и переболевших граждан определенного количества антител, достаточного с научной точки зрения для обеспечения их безопасности, также может учитываться у граждан, официально не переболевших, но имеющих такой же уровень защитных антител, и сопровождаться выдачей им соответствующих сертификатов".

Выдавать QR-коды по результатам анализа на антитела уже решили отдельные регионы, например, Камчатка и Чувашия, единого мнения у чиновников и экспертов по этому поводу нет.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в правительстве прорабатывается возможность выдачи таких QR-кодов, но решение еще не принято и достаточный уровень антител еще не определен.

В ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. Первое чтение законопроекта запланировано на 14 декабря, документы вызвали широкий общественный резонанс. Сейчас они находятся в регионах на согласовании.

Пока отзывы на эти инициативы дали два непрофильных комитета Думы - по обороне и по промышленности и торговле, оба поддержали эти законопроекты.