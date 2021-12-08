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Фигуранту дела о стрельбе в МФЦ назначат психиатрическую экспертизу

Следствие попросит суд его арестовать

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Москвичу, задержанному по делу о стрельбе в МФЦ "Рязанский" и убийстве двух человек, назначат психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в СК.

Следователи уже опросили очевидцев случившегося, собрали записи с камер видеонаблюдения, назначили необходимые экспертизы. Они будут выяснять мотив стрелка. Дома у него прошли обыски, следователи изучат материалы, характеризующие его личность.

8 декабря ему будет предъявлено обвинение, и следствие попросит суд его арестовать.

СК обнародовал кадры с задержанным. На видео его в согнутом положении и со связанными руками проводят в кабинет и сажают на стул. Затем его досматривают.

Источник "Интерфакса" ранее сообщил, что при себе у подозреваемого нашли больше двух десятков патронов, крупную сумму денег в разных валютах. Задержавший его полицейский говорил, что у него был пистолет и нож на поясе. Оружие не было на него зарегистрировано.

По словам источников, задержанный сразу после стрельбы вел себя агрессивно и неадекватно. К утру 8 декабря выяснилось, что на учете у психиатров или наркологов он не состоял.

7 декабря днем посетитель МФЦ "Рязанский" начал стрелять по людям. Погибли администратор и охранник центра, были ранены еще четыре человека, в том числе десятилетняя девочка. Девочку в тот же день прооперировали в Морозовской больнице, врачи считают, что ее к концу недели можно будет выписать. Состояние одной из раненых остается крайне тяжелым, сообщил утром 8 декабря мэр Сергей Собянин.

МФЦ Рязанский Москва Сергей Глазов коронавирус СКР

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