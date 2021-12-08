Песков исключил воссоздание СССР

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Интеграционные процессы на постсоветском пространстве не являются попыткой реинкарнации СССР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая ранее заявила, что президент РФ Владимир Путин пытается возродить СССР.

"Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что на пространстве бывшего СССР уже давно существуют "интеграционные процессы с разной скоростью развития".

В качестве примеров Песков привел СНГ, ЕврАзЭс, Союзное государство Россия-Белоруссия. Он подчеркнул, что ни одно из этих объединений не является попыткой реинкарнации СССР и не может являться.

"Потому что на пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга", - подчеркнул Песков.