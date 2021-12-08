В ЦИК назвали завышенными данными о лишившихся права избираться 9 млн человек

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев назвал сильно завышенными данные о девяти миллионах граждан, лишенных в стране пассивного избирательного права, такую оценку ранее дало движение "Голос" (признано в России незарегистрированной организацией - иноагентом).

"Голос" учитывал россиян, у которых есть второе гражданство или иностранный вид на жительство, а также осужденных по ряду статей, в том числе так называемой "дадинской" или статьям об экстремизме.

"Самую большую категорию современных "лишенцев" составляют, по мнению некоторых наших коллег, экспертов, граждане со вторым гражданством или иностранным видом на жительство: по их оценкам, это число может превышать шесть миллионов человек. Свои выводы авторы подтверждают оценочными суждениями, которые датированы 2015 годом, о потенциально возможной постановке на учет лиц, имеющих второе гражданство", - сказал Булаев.

Он отметил, что ЦИК и все избирательные комиссии, организующие выборы, принимают решения о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации на основании данных МВД.

"С учетом статистической информации МВД России можно утверждать, что граждан России, имеющих второе гражданство или вид на жительство иностранного государства и подпадающих под лишение пассивного избирательного права, к моменту объявления выборной кампании 2021 года насчитывалось не более 550 тысяч человек - это более чем в 10 раз меньше заявленного в пресловутом докладе, претендующем на серьезность", - заявил Булаев.

По его словам, сильно завышена также и цифра "лишенцев", осужденных за преступления, которые являются основанием для ограничения пассивного избирательного права."По оценкам этих экспертов, таких "лишенцев" среди граждан России более трех миллионов. Но эти расчеты не соответствуют реальной ситуации, так как представляют собой только сумму абсолютного числа вынесенных приговоров без учета фактических обстоятельств, которые "де-факто" существенно, в разы, уменьшают число лиц, временно пораженных в избирательных правах", - заявил Булаев.

Суммарно количество граждан с временными ограничениями права быть избранными с учетом осуждения за некоторые составы преступлений составляет менее 1,5 % от общего числа избирателей, сказал зампред ЦИК.

"В законодательстве и правоприменительной практике РФ реализована стандартная модель ограничения активного и пассивного избирательного права, принятая в большинстве цивилизованных государств мира", - заключил он.