Муратов рассказал, в какие фонды направил Нобелевскую премию мира

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что полученные им средства будут распределены между несколькими фондами.

"Хочу сказать, что деньги поделены - фонд "Круг добра". Больше того, мы рассчитываем, что наш скромный вклад приведет к тому, что мы обратим внимание, что в фонде "Круг добра" дети до 18 лет, а с 18 лет они остаются уже без помощи - спасибо, мы тебя спасали, а теперь прощай. И мы рассчитываем, что фонд "Круг добра" расширит свой мандат", - сказал Муратов в четверг в рамках международного клуба "Валдай".

Он сообщил, что средства также направлены в детский хоспис "Дом с маяком", в первый московский хоспис "Вера", фонд "Подари жизнь", на финансирование премии Анны Политковской и в фонд медицинской помощи работникам СМИ.

Муратов подчеркнул, что постарается, чтобы присужденная ему Нобелевская премия была полезна для людей.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Муратова с присуждением премии. Он также поддержал решение главреда "Новой газеты" направить средства на благотворительность.

"Я бы вам за это (премию) дал, за то, что вы занимаетесь такой благородной работой", - сказал президент.

Муратов и журналистка из Филиппин Мария Ресса 8 октября стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Их наградили "за отважную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России". Муратов, как отмечают в Нобелевском комитете, "последовательно защищал права журналистов".