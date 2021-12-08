Утверждена программа по привлечению в Крым 1 трлн рублей инвестиций

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил "дорожную карту" по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Крыма, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

По словам Хуснллина, такой объем инвестиций необходим для прорыва в социально-экономическом развитии региона.

"Такие серьезные инвестиции могут быть получены только в случае создания привлекательных условий для развития бизнеса - тогда будут запущены самые амбициозные проекты. Налоговая база субъектов увеличится, местное население будет обеспечено новыми рабочими местами, будет создан кумулятивный эффект социально-экономического роста Крымского полуострова", - сказал вице-премьер.

Дорожная карта предусматривает применение в Крыму механизма Комплексного развития территорий (аналога московской реновации жилья) и совершенствование механизмов функционирования свободной экономической зоны. Предусмотрено увеличение номерного фонда гостиниц и санаториев за счет реновации старых и строительства новых объектов.

Для развития жилищного строительства планируется цифровизация отрасли на территории республики. Также "дорожная карта" предполагает разработку отдельного механизма финансирования жилищного строительства на полуострове и создание банка земельных участков для эффективного вовлечения их в оборот.

Планируется, что особое внимание будет уделено программе льготного кредитования для развития сельских территорий. В этих сферах поддержка будет оказана при строительстве жилых зданий, дорог, создании инженерной инфраструктуры.