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Навальный подал новый иск к администрации колонии в Покрове

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области, где он отбывает наказание.

Как следует из материалов на сайте Петушинского районного суда, заявление зарегистрировано в среду, 8 декабря.

Суть иска не раскрывается. Отмечено лишь, что он касается действий должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений, но не связан с ненадлежащими условиями содержания.

Навальный указан в качестве административного истца, в качестве его представителя - адвокат Алексей Липцер.

Ранее оппозиционер уже обращался в суд с исками к администрации колонии. Они, в частности, касались оспаривания решений о постановке его на учет как склонного к побегу, установки цензуры получаемых им газет и книг, а также использования его адвокатами на свиданиях техники, ноутбуков и телефонов.

С середины марта этого года Навальный находится в исправительной колонии N2 в Покрове, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Алексей Навальный Владимирская область

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