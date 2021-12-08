Собянин сообщил о спаде ковид-госпитализаций на 40% с начала ноября

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В стационарах Москвы число пациентов с COVID-19 сократилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми показателями начала ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он сказал это во время осмотра резервного ковид-госпиталя в КВЦ "Сокольники", где решили развернуть центр реанимационной помощи.

Как уточнили в пресс-службе мэра, пики заболеваемости в столице были зафиксированы примерно месяц назад. С тех пор к плановой работе вернули больше 4000 коек, которые ранее переориентированы на лечение коронавирусной инфекции.

Несмотря на спад заболеваемости, Москва остается на первом месте среди регионов по суточному приросту COVID-19, за последние сутки он составил 3004 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе выявили 1 971 951 случай заражения.

В реанимационном блоке, который развертывают в Сокольниках, по словам Собянина, будет 222 койки. Ремонт там завершен, для центра закупили оборудование, в том числеа аппараты ИВЛ, и специальные кровати.

"Надеюсь, что через полторы недели весь этот корпус будет запущен в эксплуатацию и будет находиться в горячем режиме: в случае необходимости будет задействован для лечения больных, чтобы не задействовать дополнительные мощности медицинской системы Москвы, которая задействована на плановую медицинскую помощь", - добавил мэр.

Госпиталем в Сокольниках управляет городская клиническая больница им. Ф.И.Иноземцева.

Шесть павильонов в Сокольниках перепрофилировали под ковид-госпитали за три недели в мае 2020 года. Сейчас там работают пять ковид-корпусов на 999 коек - административный корпус для размещения социальных служб и медицинского персонала.