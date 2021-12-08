Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Собянин сообщил о спаде ковид-госпитализаций на 40% с начала ноября

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В стационарах Москвы число пациентов с COVID-19 сократилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми показателями начала ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он сказал это во время осмотра резервного ковид-госпиталя в КВЦ "Сокольники", где решили развернуть центр реанимационной помощи.

Как уточнили в пресс-службе мэра, пики заболеваемости в столице были зафиксированы примерно месяц назад. С тех пор к плановой работе вернули больше 4000 коек, которые ранее переориентированы на лечение коронавирусной инфекции.

Несмотря на спад заболеваемости, Москва остается на первом месте среди регионов по суточному приросту COVID-19, за последние сутки он составил 3004 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе выявили 1 971 951 случай заражения.

В реанимационном блоке, который развертывают в Сокольниках, по словам Собянина, будет 222 койки. Ремонт там завершен, для центра закупили оборудование, в том числеа аппараты ИВЛ, и специальные кровати.

"Надеюсь, что через полторы недели весь этот корпус будет запущен в эксплуатацию и будет находиться в горячем режиме: в случае необходимости будет задействован для лечения больных, чтобы не задействовать дополнительные мощности медицинской системы Москвы, которая задействована на плановую медицинскую помощь", - добавил мэр.

Госпиталем в Сокольниках управляет городская клиническая больница им. Ф.И.Иноземцева.

Шесть павильонов в Сокольниках перепрофилировали под ковид-госпитали за три недели в мае 2020 года. Сейчас там работают пять ковид-корпусов на 999 коек - административный корпус для размещения социальных служб и медицинского персонала.

Хроника 09 января 2020 года – 08 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сокольники коронавирус Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

Блогера отправили в колонию за нападение на машину ФСБ в ходе акции оппозиции в Москве

Батареи в жилых домах Москвы станут горячее из-за грядущих морозов

Батареи в жилых домах Москвы станут горячее из-за грядущих морозов

Один из пострадавших при стрельбе в МФЦ находится в крайне тяжелом состоянии

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

Высота снежного покрова в Москве выросла до 16 см

Высота снежного покрова в Москве выросла до 16 см

Собянин заявил о героизме погибшего охранника МФЦ "Рязанский"

В Москве прооперировали раненную во время стрельбы в МФЦ девочку

В Москве к концу недели морозы усилятся до минус 13 градусов

В Москве к концу недели морозы усилятся до минус 13 градусов

В Москве открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });