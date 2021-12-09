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Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды гражданам с высоким уровнем антител

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости выдавать людям с высоким уровнем антител QR-коды, а также разрешить посещение общественных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

"Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител такого же, как после прививки (от коронавируса), выдавать этим людям код, как переболевшим", - сказал Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

"Необходимо также предусмотреть возможность посещения общественных мест с отрицательным ПЦР-тестом. Для этого нужно усилить систему оперативного и, я считаю, бесплатного тестирования", - отметил глава Совета.

Глава СПЧ отметил, что людей с антителами, которые не привиты от COVID-19, "похоже, миллионы".

Фадеев напомнил, что в настоящее время обсуждается законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. "Ограничение прав и свобод в этом болезненном для граждан вопросе должны быть минимизированы. Но и борьбе с эпидемией нельзя мешать", - заявил он.

Кроме того, Фадеев отметил необходимость получения бумажной справки о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни для тех, у кого нет смартфонов.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Валерий Фадеев СПЧ Коронавирус Владимир Путин

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