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Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в нобелевской речи предложил создать Международный трибунал против пыток и собирать данные об этих преступлениях со всего мира.

"Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость, - сказал Муратов. - Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь, на журналистов-расследователей со всего света. Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности".

По его мнению, дилемма - "народ для государства или государство для народа?" - является главным конфликтом сегодня, который в свое время "Сталин решал массовыми репрессиями".

"Практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась и в современной России. Жестокое обращение, изнасилования, ужасные условия содержания, запрет на свидания, на звонок матери в день ее рождения, бесконечное продление сроков содержания под стражей. До суда за решетку отправляют людей с тяжелыми заболеваниями, у них в заложниках больные дети, от них требуют признания вины без предъявления доказательств", - заявил главред "Новой".

По его словам, "уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят у нас политический характер". "Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но в суд вызван не был и потерпевшим себя не признал", - сказал Муратов.

Дмитрий Муратов Нобелевский комитет Новая газета Алексей Навальны

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