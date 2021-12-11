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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 11 декабря

Сокуров и уголовное преследование, выплаты за испытание подростковой COVID-вакцины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный COVID-прирост в России составил почти 30,3 тыс. случаев. Умер еще 1 171 человек.

- Подростки получат по 15 тыс. руб. за участие в испытании вакцины "Спутник М", сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Участники исследования получат денежную компенсацию при условии сдачи анализа крови на иммуногенность или введения плацебо.

- Сокуров понадеялся, что Путин не допустит его уголовного преследования. Так режиссер отреагировал на призывы властей Чечни проверить его заявления о необходимости "отпустить" кавказские республики.

- Умер бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин. Ему было 84 года. Он руководил ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1992-1997 годах.

- В Москве задержали трех человек за избиение мужчины в подземном переходе. Подозреваемыми оказались жители Кемеровской области. Их удалось установить после проверки появившегося в интернете видео избиения.

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