Суточный COVID-прирост в России составил почти 30,3 тыс. случаев

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Еще 30 288 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране от вируса за этот период скончался 1 171 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 86, в Петербурге - 61, в Московской области - 53.

Общее число жертв коронавируса в России достигло 288 351.

Поправились и выписаны за весь период 8,7 млн пациентов, в том числе 36 446 выписаны за последние сутки, из них 3 584 выздоровевших приходится на Москву.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве выявлено 3 140 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 045, в Московской области - 1 833.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 986 967 случаев коронавирусной инфекции.