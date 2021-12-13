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Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россияне, которые привились за рубежом иностранными вакцинами или "Спутником V", смогут получить российский COVID-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Они (привитые за рубежом "Спутником V" граждане РФ - ИФ) смогут, приехав или находясь здесь (в России), сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев", - сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник.

Такая же схема предусматривается для россиян, которые за рубежом привились вакцинами иностранного производства, добавила она. "Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода", - отметила вице-премьер.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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