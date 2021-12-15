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Сбербанк и VK договорились пойти в партнерстве "еще дальше"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления Сбербанка Герман Греф уже встретился с новым CEO VK Владимиром Кириенко, в рамках этой встречи руководители договорились расширить партнерскую работу и урегулировать вопросы по развиваемому совместному предприятию (СП).

"Мы с ним договорились о какой-то дорожной карте совместной, очень плотной работе в ближайшие месяц-полтора для того, чтобы уладить какие-то вопросы, которые у нас там еще остаются в совместных бизнесах. Ну и, в том числе, для того, чтобы еще расширить партнерскую работу. У нас всегда были хорошие отношения с VK. Мы договорились о том, что мы пойдем еще дальше", - сказал Греф в ходе Дня инвестора банка.

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VK и Сбербанк владеют по 45% СП в сфере еды и транспорта (платформа O2O - online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг "Ситидрайв", сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат".

Греф отметил, что по O2O-СП есть много нерешенных вопросов, тем не менее, его судьба должна быть решена. "Как только мы придем к каким-то решениям, мы сразу же объявим их. Могу сказать, что мы очень позитивно поговорили, сейчас ребята находятся практически в каждодневном контакте", - добавил он.

15 декабря из состава совета директоров VK вышла финансовый директор Сбербанка Александра Бурико. Изменения произошли после смены акционерной структуры VK, в рамках которых, в частности, банк в ноябре 2021 года продал обратно Газпромбанку (ГПБ) 36% АО "МФ Технологии" (МФТ), контролирующей 57,3% голосующих акций VK.

Позднее "Газпром-медиа холдинг" сообщил о получении от ГПБ 45% МФТ.

Кроме того, "СОГАЗ" объявил об одобрении его советом директоров сделки по приобретению доли в "МФ Технологии" у USM - через покупку доли ПАО "Мегафон". USM в МФТ принадлежало через ПАО "Мегафон" 45%, и еще 9% напрямую (этот пакет, как предполагалось, находился в сделке с Газпромбанком).

Изменения структуры акционеров также привели и к смене руководства интернет-компании: пост CEO покинул Борис Добродеев, вместо него компанию возглавил бывший первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

Сбербанк VK

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