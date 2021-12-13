В Думе заявили, что доводов в пользу принятия инициативы о QR-кодах достаточно

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что имеется достаточно аргументов в пользу принятия в первом чтении проекта закона о QR-кодах для посещения общественных мест, но вместе с тем в процессе рассмотрения инициативы будут учтены все вопросы и мнения граждан.

"Аргументов в пользу принятия законопроекта о QR-кодах у нас сегодня более, чем достаточно", - сказал Пискарев журналистам в понедельник.

По его словам, "обсуждение после принятия законопроекта в первом чтении не закончится".

"Мы готовы принять проект постановления Госдумы, куда включим все основные проблемы, которые беспокоят общество, людей, с тем, чтобы уже дальше мы могли его доработать, и самое главное, чтобы сохранить людям жизни", - отметил он.

Пискарев проинформировал, что во вторник, 14 декабря, в 18 часов будет проходить совместное заседание комитетов Госдумы по безопасности, по здравоохранению, по промышленности и по обороне, также будет официальный представитель правительства при рассмотрении инициативы - вице-премьер Татьяна Голикова, представители думских фракций, общественности.

По словам председателя комитета, уже имеющиеся на сегодня предложения аккумулированы в виде таблицы и переданы в правительство.

"Пока мы не доработаем законопроект, чтобы исключить двоякое толкование и нарушение прав граждан, мы работу над законопроектом не закончим", - сказал Пискарев.

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев отметил, что по законопроектам о QR-кодах была проделана большая работа.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сказал в свою очередь, что основная цель законопроекта - защитить жизни и здоровье людей.

В Госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиа- и железнодорожном транспорте.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Второй - вносит соответствующие правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8) - по нему принято решение снять с рассмотрения.

"Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан", - написал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале.

Позднее в понедельник вопрос о снятии инициативы рассмотрит Совет Думы.