Мосгордума направила в Госдуму отзывы 5000 москвичей на законопроекты о QR-кодах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума направила в аппарат Госдумы более 5000 отзывов москвичей на федеральные законопроекты о введении QR-кодов, сообщил через пресс-службу спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Он выразил надежду, что при принятии окончательного решения будет услышано "мнение каждого москвича" и добавил, что это решение должно учитывать как общегосударственные интересы, так и региональную специфику. Он также назвал важным, чтобы тему борьбы с пандемией фракции и партии не использовали в собственных политических целях.

7 декабря депутаты Мосгордумы от КПРФ сказали, что, скорее всего, столичное заксобрание не будет рассматривать правительственные законопроекты о QR-кодах и давать на них отзыв. На тот момент комиссии палаты не рассматривали эти инициативы, в повестку пленарного заседания их не включали и уже оставалось мало времени для принятия отзыва.

Правительство внесло в Госдуму в ноябре два законопроекта о введении системы QR-кодов о вакцинации для допуска граждан в общественные места, а также в поезда и самолеты. Госдума направила эти инициативы в регионы. Региональные заксобрания, как правило, дают положительные отзывы на проекты, иногда включая особые рекомендации.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения. 14 декабря стало известно, что его планируют доработать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что в действующей редакции "не дает полной гарантии от негативных последствий". Он также напомнил, что президент Владимир Путин считает, что "интересы людей должны быть абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов".