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Мосгордума направила в Госдуму отзывы 5000 москвичей на законопроекты о QR-кодах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума направила в аппарат Госдумы более 5000 отзывов москвичей на федеральные законопроекты о введении QR-кодов, сообщил через пресс-службу спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Он выразил надежду, что при принятии окончательного решения будет услышано "мнение каждого москвича" и добавил, что это решение должно учитывать как общегосударственные интересы, так и региональную специфику. Он также назвал важным, чтобы тему борьбы с пандемией фракции и партии не использовали в собственных политических целях.

7 декабря депутаты Мосгордумы от КПРФ сказали, что, скорее всего, столичное заксобрание не будет рассматривать правительственные законопроекты о QR-кодах и давать на них отзыв. На тот момент комиссии палаты не рассматривали эти инициативы, в повестку пленарного заседания их не включали и уже оставалось мало времени для принятия отзыва.

Правительство внесло в Госдуму в ноябре два законопроекта о введении системы QR-кодов о вакцинации для допуска граждан в общественные места, а также в поезда и самолеты. Госдума направила эти инициативы в регионы. Региональные заксобрания, как правило, дают положительные отзывы на проекты, иногда включая особые рекомендации.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения. 14 декабря стало известно, что его планируют доработать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что в действующей редакции "не дает полной гарантии от негативных последствий". Он также напомнил, что президент Владимир Путин считает, что "интересы людей должны быть абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов".

Москва Мосгордума Алексей Шапшоников коронавирус Госдума Вячеслав Володин КПРФ Владимир Путин

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