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Подхватившие "омикрон" россияне в основном болеют бессимптомно

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Заразившиеся штаммом коронавируса "омикрон" россияне болеют бессимптомно, угрозы их жизни нет, при этом у многих из них уже есть иммунитет к COVID-19, заявил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Среди заболевших люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим. Ситуация стабильная, ровная, люди на сегодняшний день получают минимальную терапию", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам главы Минздрава РФ, министерство уже обратилось к медикам из ЮАР за консультациями по лечению заболевания. Одновременно работа по изучению особенностей штамма ведется в российских лабораториях.

"У нас пока нет каких-то больших клинических наблюдений, но мы вышли на контакт с нашими коллегами из ЮАР и обсуждаем, какой опыт у них есть по течению заболевания, наши ученые встречаются в онлайн-формате, мы обсуждаем дальнейшие шаги взаимодействия для того, чтобы более детально изучить и понять, какие особенности есть", - отметил Мурашко.

В настоящее время в РФ выявлено уже 16 россиян, вернувшихся из ЮАР, которые болеют штаммом "омикрон", сообщила ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова. Всего было изолировано 177 человек, вернувшихся в РФ из этой страны и сопредельных государств.

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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