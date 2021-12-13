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Мурашко оценил сроки исследования эффективности COVID-вакцин от "омикрона" в три недели

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Исследование эффективности "Спутника V" и других вакцин от коронавируса к штамму "омикрон" займут до трех недель, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Я думаю, что это займет до трех недель, в общей сложности предварительно пока. Ну, работы ведутся, план работ составлен, и конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того, чтобы понять, разные титры посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, на культуре клеток, как он себя будет вести", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "эти работы дадут нам еще дополнительную информацию – и мы будем уже четко понимать, как действовать дальше".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что результаты исследования на эффективность вакцин будет известна в течение двух недель. В центре имени Гамалеи Минздрава России и центре "Вектор" Роспотребнадзора сообщили ранее, что выделили штамм "омикрон" от болеющих им россиян и приступили к его изучению.

В настоящее время в РФ выявлено уже 16 россиян, вернувшихся из ЮАР, которые болеют штаммом "омикрон". Всего было изолированно 177 человек, вернувшихся в РФ из этой страны и сопредельных государств.

Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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