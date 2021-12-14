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Что случилось этой ночью: вторник, 14 декабря

Избрание меры пресечения для депутата Госдумы Рашкина, отказ РФ одобрить проект резолюции ООН по климату

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Рашкину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд запретил депутату посещать охотничьи угодья, ограничил его в передвижении, отправлении и получении корреспонденции, использовании связи, а также общении с фигурантами по уголовному делу. Рашкин заявил, что намерен оспорить назначенные ему запреты.

- Россия не одобрила проект резолюции ООН по климату. В заявлении РФ указано, что документ предполагает возложение ответственности на развивающиеся страны и создание рычага давления, который позволит диктовать свое видение исполнения климатических обязательств. США заявили, что РФ пошла против интересов мирового сообщества.

- США допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину. Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге альянса. США также отметили, что напрямую ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать их разногласия дипломатическим путем.

- Подхватившие "омикрон" россияне в основном болеют бессимптомно. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что угрозы их жизни нет, при этом у многих из них уже есть иммунитет к COVID-19.

- Самолет с российскими медиками прибыл в ЮАР. Спецборт с мобильной лабораторией Роспотребнадзора, группой вирусологов, эпидемиологов, врачей ведомства и Минздрава РФ, а также оперативной группой МЧС, направили по поручению президента РФ Владимира Путина.

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