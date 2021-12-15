Что случилось этой ночью: среда, 15 декабря

Зонд Parker в верхних слоях атмосферы Солнца, Подготовка к увеличению поставок "Газпрома" в Китай, Задержание владельца шахты "Листвяжная" и директора компании "СДС-Уголь"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лавров заявил, что у США есть желание развивать диалог с Россией. Глава МИД РФ также сообщил, что встреча лидеров государств-постоянных членов СБ ООН позволила бы перейти от состояния конфронтационного противостояния к диалогу.

- Зонд Parker первым в истории побывал в верхних слоях атмосферы Солнца. Пролёт продлился всего несколько часов. Длительность миссии составит около 7 лет, аппарат пролетит рядом с Солнцем 24 раза.

- "Газпром" готовится к увеличению поставок в Китай в 2022 году по газопроводу "Сила Сибири". Компания также проинформировала китайских коллег о ходе разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай через Монголию.

- Владелец шахты "Листвяжная" и директор компании "СДС-Уголь" задержаны в Кузбассе. Источник агентства уточнил, что с Федяевым проводятся следственные действия. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

- Макрон призвал Путина помогать решать проблему мигрантов в Белоруссии. Президент Франции отметил, что проблема становится менее острой благодаря мерам ЕС и в целом мирового сообщества.

- Грабитель вынес из банка в Екатеринбурге 10 млн рублей. Вооруженный злоумышленник выстрелил один раз, чтобы запугать персонал, и забрал деньги.