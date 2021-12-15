Макрон призвал Путина помогать решать проблему мигрантов в Белоруссии

Президент Франции заявил о поддержке суверенитета Украины

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что проблема следующих через Белоруссию в ЕС нелегалов успешно решается и призвал собеседника оказывать содействие в этом вопросе, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Так, Макрон отметил, что проблема становится менее острой благодаря мерам ЕС и в целом мирового сообщества. Кроме того, как отмечается в коммюнике, он "призвал российского визави продолжать действия, направленные на решение этой задачи".

Также президент Франции в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Он призвал РФ содействовать гуманитарным инициативам на востоке Украины, отмечают СМИ.