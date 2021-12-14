Арестованные за гибель 51 человека на шахте "Листвяжная" не признают вину

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Никто из арестованных фигурантов уголовных дел, связанных с гибелью рабочих в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, не признает вину, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие. На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал", - сказала Петренко во вторник журналистам.

По ее словам, в рамках оперативного совещания, прошедшего на шахте, глава ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственной группы о направлениях расследования, по которым ведется активная работа. "Так, среди прочего проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля", - сказала Петренко.

Она отметила, что Бастрыкин дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела, потребовал восстановить всю цепочку событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать документацию, изъятую в ходе следственных действий.

После оперативного совещания началась встреча главы ведомства с родственниками погибших и пострадавшими, добавила Петренко.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директор шахты "Листвяжная", его первый заместитель и начальник участка арестованы по делу о гибели шахтеров. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора, которые также арестованы.