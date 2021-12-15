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Холдинг СДС сообщил о штатной работе после задержания президента Федяева

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Задержание президента АО Холдинговая компания "СДС" Михаила Федяева не нарушило работу холдинга и входящих в него предприятий, сообщили в ее пресс-службе.

"Исполняет обязанности президента АО ХК "СДС" первый вице-президент компании Сергей Колмогоров", - говорится в сообщении.

Ранее 15 декабря СК сообщил, что по делу о гибели 51 человека на кемеровской шахте "Листвяжная" задержаны Федяев - президент СДС, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" и собственник шахты, а также два топ-менеджера "СДС-Угля" и главный инженер шахты. Следствие попросит суд их арестовать.

В зависимости от роли каждого, топ-менеджерам вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК) и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

Ранее уже были арестованы директор шахты и его первый заместитель, 10 декабря был назначен новый директор "Листвяжной".

СДС СДС-Уголь Михаил Федяев Геннадий Алексеев Листвяжная Кемеровская область Владимир Путин СКР

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