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Газопровод на Ставрополье починили после прорыва и пожара

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Кочубеевском округе Ставропольского края завершились восстановительные работы на поврежденном газопроводе к Черкесску, по нему снова пустили газ, сообщили в региональном управлении МЧС.

Разгерметизация газопровода диаметром 500 мм и возгорание газа произошли 14 декабря вечером, там наблюдалось факельное горение, сообщали в ООО "Газпром трансгаз Ставрополь". Представитель Ростехнадзора Андрей Виль сказал, что разрушен 10-метровый участок трубы.

Горение прекратилось после того, как подачу газа перекрыли. Никто не пострадал, но без газа остались около 20 тысяч человек в 18 населенных пунктах.

Причину разгерметизации выяснит Следственный комитет.

Ставропольский край МЧС Газпром Черкесск Ростехнадзор СКР

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