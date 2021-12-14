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Почти 20 тыс. жителей Ставрополья отключены от газа из-за возгорания на газопроводе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты приостановили газоснабжение в 20 населенных пунктах Кочубеевского округа Ставропольского края из-за возгорания на газопроводе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону вечером во вторник.

"Без газоснабжения остались 20 населенных пунктов Кочубеевского муниципального округа. Всего 7 тыс. 609 домовладений: 19 тыс. 874 человека, из них детей 3 тыс. 553. В зоне отключения 10 котельных, которые запитывают 5 школ и 5 детсадов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошел порыв подземного отвода диаметром 500 мм от магистрального газопровода, (давление 43 кг на 1 куб. см) с последующим возгоранием, в поле в трех километрах юго-восточнее от хутора Усть-Невинский.

Газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", перекрыт отвод от магистрального газопровода, участок трубы с 14 по 28 километр.

"На данный момент факел горения газа 30-40 см, угрозы распространения нет", - отмечено в пресс-релизе.

Ставропольский край

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