СКР начал устанавливать причины повреждения газопровода на Ставрополье

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту повреждения в Ставропольском крае газопровода-отвода, ведущего к городу Черкесску, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"По указанию руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова в целях установления причин, повлекших порыв газопровода, Кочубеевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю организовал доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", вечером во вторник на 20 км газопровода-отвода к городу Черкесску произошла разгерметизация с возгоранием. Пострадавших нет. Поврежденный участок оперативно локализован. В компании также сообщали, что "временно приостановлено газоснабжение потребителей, получающих газ от газораспределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской". Вместе с тем официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщал, что разрушен 10-метровый участок газопровода-отвода.

По данным Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, после порыва подземного отвода диаметром 500 мм наблюдалось факельное горение. Оно прекратилось после того, как специалисты перекрыли газопровод. Без газоснабжения находятся почти 20 тыс. человек в 18 населенных пунктах Ставропольского края.

Власти ввели режим повышенной готовности в Кочубеевском округе Ставропольского края, где вечером во вторник был поврежден участок газопровода-отвода, ведущего к городу Черкесску, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС. Отмечается, что на месте порыва подземного газопровода-отвода проводятся аварийно-восстановительные работы.

"Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 14:00 мск 15 декабря", - поясняется в сообщении.

Вместе с тем пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что ход проведения восстановительных работ взят на контроль надзорного ведомства.

"Восстановительные работы уже организованы. Ход их проведения находится на особом контроле прокуратуры Ставропольского края", - говорится в сообщении прокуратуры края.

Как сообщалось со ссылкой на ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", вечером во вторник в Ставропольском крае на 20 км газопровода-отвода к городу Черкесску произошла разгерметизация с возгоранием. Пострадавших нет. Поврежденный участок оперативно локализован.

В компании также сообщали, что "временно приостановлено газоснабжение потребителей, получающих газ от газораспределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской".

Вместе с тем официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщал, что разрушен 10-метровый участок газопровода-отвода.

По данным Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, после порыва подземного отвода диаметром 500 мм наблюдалось факельное горение. Оно прекратилось после того, как специалисты перекрыли газопровод. Без газоснабжения находятся почти 20 тыс. человек в 18 населенных пунктах Ставропольского края.