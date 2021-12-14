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Газовики приступили к восстановительным работам на поврежденном отводе к Черкесску

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" приступили к восстановительным работам на поврежденном газопроводе-отводе к городу Черкесск, сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Ставрополь".

14 декабря в 19:55 мск на 20 км газопровода-отвода к г. Черкесску произошла разгерметизация с возгоранием.

"Пострадавших нет. Поврежденный участок оперативно локализован", - сообщает "трансгаз".

В компании сообщили, что "временно приостановлено газоснабжение потребителей, получающих газ от газораспределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской". Причину происшествия установит специально созданная комиссия. Вместе с тем официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что разрушен 10-метровый участок газопровода-отвода.

"Разрушен десятиметровый участок газопровода-отвода. Объект I класса опасности. Руководитель Кавказского Управления Ростехнадзора Алан Цалиев находится на месте. Газопровод отсечен. Угроза жизни и здоровью граждан отсутствует", - сообщил Виль в своем телеграм-канале.

Он отметил, что к настоящему моменту остаточный газ почти полностью выгорел.

Как сообщалось со ссылкой на данные краевого главка МЧС, около 20:25 мск в поле неподалеку от хутора Усть-Невинский произошел порыв подземного отвода диаметром 500 мм от магистрального газопровода (давление 43 кг на 1 куб. см) с последующим возгоранием. Наблюдалось факельное горение. В 21:20 мск оно прекратилось, поскольку специалисты перекрыли газопровод. Без газоснабжения находятся почти 20 тыс. человек в 18 населенных пунктах Ставропольского края.

Магистральный газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", перекрыт отвод от магистрального газопровода, участок трубы с 14 по 28 километр.

Ставропольский край Черкесск Газпром трансгаз Ставрополь

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