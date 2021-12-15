Представившийся судьей пьяный водитель оказал сопротивление полиции после ДТП в Ялте

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Водитель Volkswagen с признаками опьянения врезался в припаркованный Porsche Cayenne в Ялте и отказался от медосвидетельствования, ссылаясь на статус судьи, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в среду.

"Водитель Volkswagen Tiguan врезался в припаркованный автомобиль. Прибывшим сотрудникам ДПС он заявил, что является судьей Центрального районного суда Симферополя, поэтому его не имеют права задерживать. При этом мужчина еле стоял на ногах, но от освидетельствования отказался, а также оказал сопротивление сотрудникам", - сказал собеседник агентства.