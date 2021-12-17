Реестры иноагентов пополнили АНО "Лилит" и общественое движение "Маяк"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что внес две организации в свои реестры иностранных агентов. Пополнены список НКО-иноагентов и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

НКО-иноагентом признана Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит".

В перечень незарегистрированных общественных объединений-иноагентов внесено Дальневосточное общественное движение "Маяк".

На сайте "Маяка" говорится, что организация оказывает правовую и социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия. "Маяк" с 2016 года и входит в "Российскую ЛГБТ-сеть". "ЛГБТ-сеть" в ноябре 2021 года была включена в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Лилит" зарегистрирована в 2019 году, ее директором является Регина Дзугкоева. По данным СМИ, Дзугкоева также руководит проектом "Маяк".