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Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО "Как бы инагент"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Перечень СМИ-иностранных агентов пополнило юридическое лицо, образованное тремя фигурантами этого реестра, сообщается в среду на сайте министерства юстиции.

В реестр СМИ-иноагентов включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент", говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что юрлицо "создано российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр, Денисом Камалягиным, Сергеем Маркеловым и Дарьей Апахончич (признаны иноагентами в декабре 2020 года - ИФ)".

В Минюсте напомнили, что фигуранты реестра СМИ-иноагентов обязаны создавать российское юридическое лицо в соответствии с законом "О средствах массовой информации".

"Согласно требованиям законодательства указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые на территории РФ, подлежат обязательной маркировке", - говорится в пресс-релизе.

Минюст РФ

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