В Петербурге после 6 дней спада резко выросла госпитализация с COVID-19

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге за минувшие сутки в больницы были доставлены 425 человек с COVID-19, в предыдущие сутки их было 339, говорится в ежедневной эпидемиологической справке администрации губернатора Александра Беглова.

Число госпитализированных резко выросло после шести дней снижения.

На прошлой неделе пик также пришелся на среду - 3 ноября сообщалось о 597 новых пациентах ковид-стационаров.

На среду в больницах Петербурга было 7 817 человек коронавирусной инфекцией, в понедельник их было 7 909, во вторник была массовая выписка пациентов - сразу 566 за сутки. Доля свободных мест с понедельника увеличилась на 1% - до 18%.

В Петербурге развернуто 9 488 инфекционных коек в 18 стационарах.

На пике третьей волны в июле в сутки госпитализировали более 1000 пациентов с COVID-19.