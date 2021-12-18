В МИД РФ заявили, что консультации с США по визам до конца года не планируются

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации по визовым вопросам до конца года проводить не планируется, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет. У нас нет в графике никаких консультаций до конца года. Обсуждение этих тем продолжается по линии посольств", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом замминистра напомнил, что "по некоторым как бы не самым главным вопросам есть определенное продвижение".

"То есть некоторые категории выезжающих, такие, например, как гости сотрудников посольств, сейчас легче получают визы. Сейчас несколько улучшились поездки временно командируемых для разных целей, на временной основе, в том числе для обслуживания зданий и т.д. Хотя здесь тоже огромное поле для улучшения и непочатый край работы, но кое-что - не самое главное - удалось отрегулировать, но по основным вопросам нет ни малейших признаков сближения", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "И если американцы не остановятся и будут требовать отъезда наших сотрудников до 30 января, они столкнутся с тем же самым, и потом, во второй порции, как бы, тоже уедет эквивалентное, соответствующее количество сотрудников их диппредставительства отсюда. И тогда это будет просто жесточайший кадровый голод и там, и здесь. Я не знаю, зачем это нужно американской стороне".

"Испокон века всегда посольства и консульства занимались вопросами поддержания в нормальном состоянии двусторонних отношений, содействия диалогу. Сейчас, к сожалению, вопрос виз превратился в проблему в отношениях", - отметил Рябков.

"Мы не устаем призывать американцев все-таки попробовать это дело сдвинуть с мертвой точки, но пока безуспешно. Не очень понятно, как интерпретировать их вот этот подход и почему он настолько бескомпромиссный и не учитывающий какие-то очевидные потребности, в том числе самой же американской стороны", - сказал дипломат.

Предыдущий раунд консультаций между Вашингтоном и Москвой по проблематике функционирования дипмиссий состоялся в ноябре.