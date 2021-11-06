Рябков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по визам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В ближайшие недели пройдут российско-американские консультации по визовым вопросам, однако никаких подвижек в этих вопросах не предвидится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких подвижек нет и, похоже, не предвидится. Контакты, которые были в последнее время по теме виз и нормализации дипломатических присутствий, свелись к воспроизведению известных позиций сторон", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

В то же время, по словам замминистра, "у нас намечены дальнейшие контакты в ближайшие недели, сфокусированные на тематике виз".

Как отметил Рябков, "мы настаиваем на том, что для решения этих вопросов надо американцам отказаться от ультимативного тона и перейти к поиску реальных решений на взаимной основе".

Замглавы МИД РФ также заявил, что Москва призывает Вашингтон нарастить численность персонала в консульских учреждениях в России.

"Американцам необходимо просто нарастить численность своего персонала в России для того, чтобы восстановить нормальное консульское и визовое обслуживание. Возможности для этого есть. Введенные в 2017 году количественные ограничения по американскому персоналу в России позволяют с лихвой восполнить тот кадровый дефицит, на который они постоянно ссылаются, мотивируя нынешнюю неприемлемую практику", - сказал он.

По словам Рябкова, "мы к этому призываем, но пока никаких сдвигов в этом направлении нет".

Комментируя отказ диппредставительств США оказывать консульские услуги в РФ, высокопоставленный дипломат сказал: "Делается все это специально, чтобы вызвать недовольство, вызвать непонимание, перефокусировать острие критики на позицию российских властей".

"Хотя мы предлагаем элементарный способ решить этот вопрос. Мы готовы обсуждать любые схемы для нормализации, но на взаимной основе. Но вот будет следующий раунд через пару недель, будем надеяться, что он что-то даст", - заключил Рябков.

В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США превратили процедуру выдачи виз для россиян в ад.

Как стало известно, Госдеп США определил граждан России в категорию "бездомные национальности" в своем руководстве по выдаче виз. Этот статус получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления определенных категорий. В руководстве указано, что россияне могут подавать заявления на визу через посольство США в Варшаве.