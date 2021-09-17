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Хроника последних дней СССР

ФАС заподозрила "Т Плюс" в манипулировании ценами на рынке на сутки вперед

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства ПАО "Т Плюс", сообщило в пятницу ведомство.

В 2019 г. ФАС выявила отклонения сформированных в результате конкурса цен на рынке на сутки вперед (РСВ) в сравнении с ценами за аналогичный период ранее. Ведомство установило, что заявки "Т Плюс" превышали значения, рассчитанные исходя из фактических затрат на топливо.

Это способствовало росту цен на оптовом рынке электроэнергии, в частности, привело к существенному изменению конечной средневзвешенной нерегулируемой цены на электроэнергию в зоне свободного перетока (ЗСП) "Вятка" первой ценовой зоны (европейская часть России и Урал - ИФ), говорится в сообщении ФАС.

При этом служба отмечает доминирующее положение "Т Плюс" в ЗСП "Вятка".

В рамках возбужденного дела ФАС запросила у "Т Плюс" среди прочего информацию о стратегии подачи ценовых заявок в отношении генерирующих объектов компании в период с 1 сентября 2019 г. по 1 июля 2021 г.

"Нам известно, что такая проверка проводится. По ее результатам компания будет обладать всей необходимой информацией по данному делу", - сказал "Интерфаксу" представитель "Т Плюс".

Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ), также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.

Крупные промышленные потребители электроэнергии в 2019 году указывали на стремительный рост цен на РСВ. По данным "Совета рынка", на которые тогда ссылалась газета "Коммерсантъ", в первой ценовой зоне в январе энергоцены выросли на 7,6% (до 1,299 тыс. руб. за МВт.ч) относительно прошлого года, в феврале - на 9,2%, в марте - уже на 14%, в апреле - на 10%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) в январе рост составил 13,2% (до 1,034 тыс. руб. за МВт.ч), в феврале - 8,2%, в марте - 10,2%, в апреле - 14%.

В "Совете рынка" объясняли это повышением ценового предложения ТЭС в заявках генерирующих компаний.

В конце 2019 г. ФАС по результатам анализа заподозрила генерирующие компании в завышении ценовых заявок в первом полугодии 2019 г. Об итогах расследования служба пока не сообщала.

ФАС России Т Плюс

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