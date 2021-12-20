Второму фигуранту "дела Рашкина" о незаконной охоте избрали меру пресечения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий второму фигуранту уголовного дела депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте, во время которой был застрелен лось.

"Постановлением суда в отношении Александра Гношева избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 20 февраля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

По ее словам, Гношеву, как и Рашкину, также предъявлено обвинение в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), по которому им грозит наказание в виде либо штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее суд избрал в отношении Рашкина аналогичную меру пресечения на срок до 13 февраля.

По просьбе следствия им запрещено: посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00.

Рашкин вину не признает.

Инцидент с гибелью лося произошел в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. По данным следствия, Рашкин и Гношев, не имея разрешений, участвовали в охоте на лося, который был убит и разделан.

Кроме того, Рашкин отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем ему грозит административная ответственность за пьяную езду.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивает, что не знал об отсутствии разрешений. Также депутат заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Официальные лица КПРФ заявляли, что преследование Рашкина может быть политически мотивировано.

Госдума 29 ноября по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения в его отношении уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.