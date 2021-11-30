Депутат Рашкин подал иск к Госдуме

Валерий Рашкин Фото: Анна Исакова/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Думе и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе, сообщил "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Поводом для иска, по его словам, стало то, что адвокатов Рашкина не допустили на заседание Госдумы 25 ноября, на котором с депутата сняли неприкосновенность.

Как сказал Обухов, "будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах инкриминируемых ему деяний, в целях компетентной и квалифицированной юридической помощи и в целях защиты его прав и охраняемых законом интересов, а также соблюдения его права на защиту и процедурного равноправия сторон Рашкин, в лице своего представителя 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением". В заявлении он попросил, чтоб его представителей - профессиональных адвокатов - пустили на заседание комиссии по этике.

Обухов добавил, что и на заседании комиссии и на последовавшем заседании Госдумы присутствовали представители государственного обвинения.

"Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба своим ответом № вн 4.1-8/37 от 22.11.2021 года отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами", - процитировал коммунист.

По словам Обухова, Рашкин в иске указал, что "он был заведомо поставлен в неравное отношение, поскольку не обладая опытом и юридическими познаниями в степени необходимой для профессионального состязательства с представителями государственного обвинения, которые принимали участие в заседании комиссии, он не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений".

"Однако, как показывает практика и горький опыт представителей оппозиции в России, зачастую суды предпочитают дистанцироваться от рассмотрения подобных споров, отказывая под разными предлогами в принятии исковых заявлений. Будем наблюдать", - добавил секретарь ЦК.

Рашкин был лишен иммунитета по представлению генпрокурора Игоря Краснова. СК хочет привлечь коммуниста к уголовной ответственности по делу о незаконной охоте на лося в Саратовской области. Генпрокурор также сослался на запрос о привлечении Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, в связи с отказом от медосвидетельствования на вождение в пьяном виде.

30 ноября источник "Интерфакса" сообщил, что Рашкин находится в больнице.