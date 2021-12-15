МИД РФ обещал дать адекватный ответ на высылку дипломатов из ФРГ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия даст адекватный ответ на высылку двух своих дипломатов из Германии. Об этом заявили в МИД РФ.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил "Интерфаксу", что "мы не считаем справедливым ни сам приговор, ни объявления персонами нон грата сотрудников российского посольства в Германии".

"Весь процесс был с большими "дырами" в доказательной базе, а вердикт оказался явно "притянутым", - сказал глава комитета.

Слуцкий выразил сожаление, что взаимодействие с новым составом правительство ФРГ начинается с такого решения.

МИД ФРГ в среду вызвал посла России в Германии Сергея Нечаева и объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Такое решение было принято в связи с приговором по делу об убийстве в Тиргартене. Суд в Берлине 15 декабря приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению. Он прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили. Суд постановил, что он действовал по приказу властей РФ и был сотрудником служб госбезопасности.