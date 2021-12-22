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Потерявших работу из-за сгоревшего в Томске гипермаркета трудоустроят

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Представители компании "Лента" на встрече с администрацией Кировского района Томска сообщили планах трудоустроить всех сотрудников своего гипермаркета на улице Елизаровых, который сильно пострадал от пожара накануне, сообщает в среду пресс-служба горадминистрации.

"Представитель бизнеса заверил, что все люди будут трудоустроены в других магазинах сети, они получат зарплату и годовую премию", - говорится в пресс-релизе. Сейчас в Томске работают еще три гипермаркета этой сети.

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске начался днем 21 декабря . Из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет около 5 тыс. кв. м, затем МЧС сообщило о локализации пожара на 3,5 тыс. кв. м. У здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом. В тушении был задействован пожарный поезд. Полностью потушить возгорание удалось в 01:57 (21:57 по московскому времени).

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Пресс-служба "Ленты" сообщала, что причиной пожара стал умышленный поджог, совершенный сотрудником подрядной организации, его задержали. Позже в полиции сообщили, что подозреваемый - мужчина 1988 года рождения, причины своего поступка он внятно объяснить не смог.

Горевший супермаркет был открыт в 2016 году. Его строительством занималось ООО "ХК "Новолекс". Общая площадь магазина составляет 9,4 тыс. кв. м, из которых торговое пространство занимает 5,2 тыс. кв. м. Строительство объекта сопровождалось конфликтом с мэрией Томска. В частности, работы на площадке начинались без необходимого разрешения. Подрядчику пришлось демонтировать колонны и перекрытия до получения необходимых документов.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей.

Томск Лента

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