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Полиция не смогла выяснить мотив поджигателя "Ленты"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В полиции Томска подтвердили, что задержан подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых.

"Причины своего поступка он внятно пояснить не смог", - сообщили в областном управлении МВД.

Это оказался местный житель 1988 года рождения. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Участковые быстро установили личность подозреваемого, опросив очевидцев, и задержали его по горячим следам.

Гипермаркет "Лента" загорелся днем 21 декабря. В компании сначала выяснили, что пожар начался с отдела непродовольственных товаров, где загорелись поддоны. Затем там, ссылаясь на полицию, сообщили, что это был поджог и что его мог совершить работавший в зале сотрудник организации-подрядчика. Источник "Интерфакса" сказал, что подожгли отдел пиротехники.

Сообщалось, что при пожаре никто не пострадал, покупателей и продавцов вовремя эвакуировали. Огонь охватил всю площадь здания - 5200 квадратных метров, у гипермаркета провалилась крыша и частично обрушились стены. В здании рвалась пиротехника.

Затем МЧС сообщило о локализации пожара на 3500 кв. м.

Лента Томск МЧС МВД

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