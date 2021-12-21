По подозрению в поджоге "Ленты" задержан сотрудник компании-подрядчика

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Томске гипермаркет "Лента" подожгли. По подозрению в поджоге задержан сотрудник подрядной организации ритейлера, работавший в торговом зале, сообщили в пресс-службе "Ленты".

"Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция", - говорится в пресс-релизе.

Ранее о том, что гипермаркет загорелся из-за умышленного поджога в отделе пиротехники, говорил информированный источник "Интерфакса".

Гипермаркет на улице Елизаровых в Томске загорелся днем 21 декабря. Огонь охватил всю площадь здания - 5200 квадратных метров, там обвалилась крыша на площади 3500 квадратных метров и часть стен. Люди не пострадали, их успели вовремя эвакуировать.

"В 18:49 (14:49 по Москве) пожар локализован, по уточненным данным, на площади 3,5 тыс. кв. м", - заявили в пресс-службе областного управления МЧС.

В "Ленте" ранее говорили, что первыми в магазине загорелись поддоны в отделе непродовольственных товаров.

Сгорело здание, в котором гипермаркет открыли в 2016 году. Его общая площадь составляет 9400 кв. м, из которых торговое пространство занимает 5200 кв. м.