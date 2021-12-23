Из-под законопроекта о превентивной блокировке активов выведут крупных налогоплательщиков

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Минфин и Федеральная налоговая служба доработали законопроект о праве налоговиков оперативно, еще до завершения проверок замораживать имущество предприятий. Как пишут "Ведомости", в новой редакции такие блокировки не касаются крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга и производителей вакцин от коронавируса.

Издание ссылается на копию новой версии законопроекта, которую 20 декабря рассматривала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Сейчас налоговые органы могут устанавливать обеспечительные меры только в результате проверки - после решения о привлечении к ответственности - или если налогоплательщик не сдает отчетность. Решение о заморозке активов принимает руководство налоговой инспекции, если у него есть основания полагать, что иначе будет сложно или невозможно взыскать задолженность. Обеспечительные меры бывают двух видов: запрет на передачу, в том числе в залог, имущества без согласия налогового органа и приостановка операций по счетам.

В июле 2021 года стало известно, что Минфин и ФНС разрабатывают законопроект, который разрешит налоговикам вводить обеспечительные меры уже на этапе выездных проверок. ФНС сможет последовательно арестовывать сначала недвижимость, затем автотранспорт, ценные бумаги и предметы дизайна служебных помещений, а если этого будет недостаточно для покрытия вероятной недоимки - прочие активы, за исключением готовой продукции, сырья и материалов. Для снятия ареста потребуется предоставление банковской гарантии на сумму претензий, залог ценных бумаг или имущества, поручительство третьего лица, следовало из поправок.

Затем законопроект был доработан после обсуждения с представителями РСПП, Торгово-промышленной палатой (ТПП), "Деловой Россией" и "Опорой России.

В новой редакции этого проекта предусмотрено, что обеспечительные меры не затронут компании с небольшими долгами в сравнении с уплаченными налогами: не более 10% налогов, внесенных за проверяемый период, или 3 млн рублей; с отклонением от среднеотраслевой налоговой нагрузки не более 1/12 общей суммы налогов, которую компания заплатила за три предыдущих года; при отклонении от среднеотраслевой нагрузки менее 1/10 кадастровой стоимости недвижимости, не обремененной залогом на дату решения о выездной проверке, пишет газета со ссылкой на проект.

Кроме того, если налоговая затянет проверку и вынесет решение позже установленного законом срока, обеспечительные меры снимутся автоматически. Если налоговая проверка не выявит недоимку или стоимость заблокированного имущества окажется больше задолженности, налоговая отменит полностью или частично обеспечительные меры.

Новая версия согласована с ФНС, Минэкономразвития, Банком России и Росреестром, пишут "Ведомости".