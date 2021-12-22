Возбуждено дело о поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

Мотивом поджигателя следствие предполагает личную неприязнь к менеджерам ритейлера

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Томске полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества гипермаркета "Лента" из хулиганских побуждений путем поджога (2 ст. 167 УК), сообщили в областном управлении МВД. Подозреваемому, которого задержали во вторник, предъявили обвинение.

"По предварительной информации, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети, облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси", - говорится в пресс-релизе.

Личность подозреваемого установил старший участковый уполномоченный ОМВД Кировского района Томска, капитан полиции Антон Смирнов, который днем 21 декабря проезжал мимо загоревшегося гипермаркета и сначала помог эвакуировать оттуда людей, а затем опросил очевидцев.

Ориентировку на подозреваемого Смирнов передал другим полицейским, его задержали по горячим следам дома. В МВД напомнили, что это томич 1988 года рождения, уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Пожар в гипермаркете на улице Елизаровых начался около 15:00 во вторник с отдела пиротехники. Пожар сопровождался взрывами петард, в здании обрушилась крыша и частично обвалились стены, магазин сильно выгорел. Полностью потушить возгорание удалось в 01:57 (21:57 по Москве). Люди не пострадали.

Сгоревший супермаркет был открыт в 2016 году.

"Здание магазина и другие материально-технические ценности были застрахованы, компания оценивает размер ущерба. Специальная комиссия компании рассмотрит вопрос о восстановлении объекта после того, как будет обеспечен безопасный доступ в сгоревшее здание гипермаркета, и будут проведены необходимые экспертизы", - сообщила пресс-служба "Ленты".

Там добавили, что торговый зал выгорел и разрушился полностью, все товары сгорели. 170 сотрудников гипермаркета переведут в другие точки компании, сейчас в Томске у "Ленты" еще три магазина.