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Путин назвал единственную цель законов об иноагентах

Организации, занимающиеся политикой в России, должны раскрывать свои источники финансирования

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Законы об иноагентах придумали не в России, у нас в стране они гораздо мягче, чем в США, но они нужны, чтобы организации, на чужие деньги занимающиеся политикой в России, раскрывали свои источники финансирования, заявил на пресс-конференции в Манеже президент Владимир Путин.

Путин: пресс-конференция-2021

Его спросили, что случилось в России за последние годы, что в ней оказалось так много нежелательных для нее организаций и иностранных агентов.

Отвечая, президент напомнил, что оппоненты России веками говорили, что ее нельзя победить, можно только развалить изнутри. По его словам, так и произошло в период Первой мировой войны и перед распадом СССР и этим занимались те, кто внутри страны обслуживал чужие интересы.

"Согласен с вами, что ничего хорошего в реестре иноагентов нет. Этот закон придуман не нами, а в государстве, которое... все считают светочем демократии. Закон принят в 30-е годы, но это не важно, а важно, что он действует сейчас", - отметил Путин.

Он отметил, что с тех пор в США были признаны иностранными агентами только 0,34% или 0,034% от всех организаций. В России иноагентами признаны тоже только 0,034% организаций, добавил он.

Разница, по словам Путина, в том, что закон в США намного более жесткий, и нарушителям этого закона грозит уголовное преследование и до пяти лет лишения свободы. В России "ничего подобного нет", работа этих организаций не запрещается. Власть только хочет, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в России, раскрывали свои источники финансирования, объяснил он. Дальше они могут продолжать работу.

Он пригрозил критикам законов тем, что их могут полностью привести в соответствие с американскими и спросил, хотят ли они, чтобы за несвоевременное закрытие организации ее руководителям грозила тюрьма.

По его сведениям, из 200 тысяч зарегистрированных в России организаций иноагентами признаны только 74: "как в Штатах, только без такой жесткой регуляторики".

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин США иноагенты

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