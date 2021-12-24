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Судью из Крыма лишили полномочий после ДТП и пьяного конфликта с полицией

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия судей республики Крым лишила полномочий судью Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича, который стал участником резонансного ДТП в Ялте.

"Двадцатого декабря прекращены его полномочия – он больше не судья. Такое решение квалификационной коллегии. Совет судей Крыма проводит служебную проверку", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Агентство направило информационный запрос в квалификационную коллегию судей республики.

Видео после ДТП в Ялте попало в соцсети в середине декабря. На ролике мужчина, еле стоящий на ногах, отказался от освидетельствования и размахивал перед полицейскими своим удостоверением, заявляя, что не может быть задержан, так как является судьей. По свидетельству очевидцев, Volkswagen, в котором он ехал, врезался в припаркованный Porsche Cayenne.

Крым Ялта Симферополь

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