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"Мемориал" вычеркнул сотрудничавших с нацистами из списков жертв репрессий

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Включение в списки жертв политических репрессий лиц, которые были причастны к работе нацистов, является ошибкой в базе данных международной общественной организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом), сообщили в ее правлении.

В пресс-службе организации отметили, что в базе "Мемориала" были обнаружены три человека, осужденных за коллаборационизм и причастность к убийствам евреев на оккупированных территориях в годы войны. По данным организации, эти фамилии были заблокированы в базе три месяца назад, сразу после получения информации об их несоответствии критериям, принятым составителями.

Там пояснили, что в этой базе данных содержится более 3 млн имен, и в ней есть ошибки и недочеты. В организации отметили, что эти ошибки стараются выявлять и исправлять.

Вопрос об этой ошибке был затронут на встрече президента РФ с СПЧ 9 декабря в связи с делом о ликвидации "Мемориала".

Путин в ходе заседания сообщил, что "Мемориал" должен следовать своим идеалам гуманизма и не включать в списки жертв репрессий лиц, которые были причастны к убийствам. Глава государства уточнил, что в списках тех, кто причисляется "Мемориалом" к жертвам советских политических репрессий, есть люди, которые служили при немцах в полиции, арестовывали и конвоировали еврейских узников к местам казни, были участниками убийств евреев.

Мемориал

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