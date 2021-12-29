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Следователь попросил запретить Хованскому пользоваться интернетом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Следователь попросил Куйбышевский суд с 8 января изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма. Он попросил отпустить его из СИЗО на свободу под запрет определенных действий.

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В ходатайстве СК сказано, что следствие просит суд запретить Хованскому выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской улице, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые мероприятия, отправлять и получать почтовые и телеграфные оправления, пользоваться связью и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу и представителями СМИ.

Хованский попросил суд разрешить ему общаться с семьей и заниматься профессиональной деятельностью - снимать видеоролики.

"Поскольку обстоятельства (...) об избрании в отношении Хованского меры пресечения в виде заключения под стражу до настоящего времени изменились и отпали, органы следствия полагают, что имеется достаточно оснований для изменения меры пресечения на запрет определенных действий", - сказал следователь в суде.

По его словам, паспорт блогера находится в материалах дела, что не позволит ему скрыться. Также следствие учитывает сложную эпидемиологическую ситуацию, ограничения на въезд и выезд из страны, что также исключает возможность сбежать.

Кроме того, правоохранительные органы больше не беспокоятся о том, что Хованский может уничтожить доказательства, так как региональное УФСБ обеспечило сохранность цифровой информации, добавил следователь.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Юрий Хованский был задержан в июне 2021 года из-за песни с упоминанием теракта в "Норд-Осте", которую блогер когда-то спел во время интернет-трансляции. По версии следствия, в песне было оправдание и пропаганда терроризма. После задержания блогер публично извинился за песню и назвал ее исполнение ошибкой. Его арестовали, и с тех пор он находится в СИЗО.

В ноябре Хованский пожаловался на давление следствия. Как говорил его адвокат Александр Передрук, от него добиваются признания, что он исполнял эту песню в 2018 году, тогда как он спел ее в 2012 году, а часть статьи, которую ему вменяют (часть 2 статьи 205.2, публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в СМИ или интернете) появилась в УК в 2016 году.

Юрий Хованский Куйбышевский суд Петербург СКР

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